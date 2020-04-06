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Burhan Amca hastaneye kaldırıldı

Ordu’da, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine verdiği sipariş ile gönüllere taht kuran 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı.

İHA |
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Burhan Amca hastaneye kaldırıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahalesi’ndeki evinde yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çekmişti.

O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, Burhan Kılıçkını uygulamadan memnun olduğunu söylemişti.

Burhan Amca hastaneye kaldırıldı VİDEO

EVİNDE YALNIZ YAŞIYOR

Evinde yalnız yaşayan ve şeker hastalığı bulunan Burhan Kılıçkını, ayağında bulunan yaranın kanaması üzerinde komşularından yardım istedi.

Zabıtaya sipariş veren yaşlı amca duygulandırdı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Eve gelen komşuların kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Burhan Kılıçkını’na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burhan Amca hastaneye kaldırıldı

Burhan Amca hastaneye kaldırıldı

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