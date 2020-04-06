Burhan Amca hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ta yönetimle teknik heyetin bir araya geldiği toplantıda, oyuncuların aralarındaki mesafeyi koruyarak antrenman yapabilecekleri konusunda görüş birliğine varıldığı öğrenildi.

Mustafa Şentop: "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz.

New York, güvenlik kaygıları nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin Zoom programını kullanmasını

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Bakan Gül, adalet hizmetindeki korona vakalarını açıkladı

12 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan korona testleri pozitif çıktı.