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Burhan Amca'nın tedavisi Mersin'de devam edecek

Ordu'da zabıtaya verdiği nahif siparişle gönüllere taht kuran Burhan Amca, şeker hastalığı tedavisi için ailesinin yaşadığı Mersin'e gidecek.

İHA |
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Burhan Amca'nın tedavisi Mersin'de devam edecek

Ordu'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahalesi’ndeki evinde yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile tüm Türkiye'nin sempatisini kazanmıştı.

O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, Burhan Kılıçkını uygulamadan memnun olduğunu söylemişti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Evinde yalnız yaşayan ve şeker hastalığı bulunan Burhan Kılıçkını, ayağında bulunan yaranın kanaması üzerinde komşularından yardım istemiş, eve gelen komşuların kanamayı durduramaması üzerine 112 acil servis ekiplerine bilgi vermiş ve Burhan Kılıçkını Ordu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Burhan Amca'nın tedavisi Mersin'de devam edecek

TEDAVİSİ MERSİN'DE DEVAM EDECEK

Şeker hastası olan ve ailesi Mersin’de yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını’nın tedavisi, Mersin’de ailesinin yanında devam edecek.

Mersin’den gelen Burhan Kılıçkını’nın kızı ve damadı, yaşlı adamı hastaneden alarak, memleketleri Mersin’e götürecek.

Burhan Amca'nın tedavisi Mersin'de devam edecek

"ORDU'YU ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Ordu ilini çok sevdiğini belirten Burhan amca, Ordu’yu asla unutmayacağını, gönlünün sürekli burada kalacağını söyledi.

Burhan Kılıçkını’nın damadı Şehmuz Öztaş da kayın babasının tedavisine Mersin’de devam edeceklerini ve iyileşmesi için her türlü tedaviyi yapmaya gayret göstereceklerini belirterek, Türkiye'nin onu çok sevdiğini belirtti.

Burhan Amca'nın tedavisi Mersin'de devam edecek

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