Burhan Kuzu: Binali Bey aynı Shane Larkin gibi

AK Parti'nin eski İstanbul Milletvekili ve hukuk profesörü Burhan Kuzu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, Anadolu Efes basketbol takımında forma giyen Amerikalı yıldız Shane Larkin'e benzetti:

"Shane Larkin'i Binali Bey'e benzetiyorum. Muhteşem bir oyun kurucu. Sahadaki başarısı ile herkesi büyülüyor. Binali beyin bugüne kadar yaptığı hizmetler gibi."

FİNALDE EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ

Shane larkin, sezon genelindeki performansını Fenerbahçe ile oynanan final maçına da yansıtarak 38 sayı kaydetmiş ve kariyerinin en yüksek sayısını yapmıştı.

ESKİ KABİNELERDE YER BULAMADI

AK Parti'nin önde gelen hukukçularından olan ve geçmişte uzun yıllar Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Burhan Kuzu, AK parti hükümetlerinde kabinede yer alamaması nedeniyle kimi zaman sitemini de gizlemedi.