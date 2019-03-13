Balıkesir'de heyelan nedeniyle 6 ev boşaltıldı

Burhaniye’nin kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sebebiyle, bazı evlerin duvarlarında çatlak oluştu. 6 ev, vatandaşların can güvenliği için boşaltıldı.

"CAN GÜVENLİĞİ İÇİN TAHLİYE EDİLDİ"

AFAD ekiplerinin bölgede incelemelerde bulunduğunu kaydeden Kaymakam Hüseyin Öner, "Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda bu konutlarda yaşanmasının tehlikeli olduğu yönünde rapor tutulmasının ardından biz tedbir aldık. Bu 6 haneyi, vatandaşların can güvenliği açısından tahliye ettik. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerimizin etüt çalışmalarının sonunda, biz de vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar içinde olacağız." dedi.

YARDIM İSTEDİLER

Heyelandan etkilenen ve evleri boşaltılan vatandaşlar ise devletin kendilere destek olmalarını istedi. Mağdur olduklarını ifade eden İrfan Karakaya, “Evlerimizde yukardan çatlama oldu. Onun için çok rahatsız kaldık. Oğlumun evinde kalıyoruz. Devletimizin yakın zamanda çare bulmasını istiyoruz” diye konuştu.





















