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Bursa'da 120 km hızla ölüme giden kaza

Kontrolden çıkan otomobil 120 kilometre hızla yol kenarında bulunan bir iş yerine çarptıktan sonra, yola savrularak parçalandı.

İHA | 24.06.2019 - 13:07..
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Bursa'da E.A.(27) şehir merkezi istikametine seyir halindeyken 16 NNF 95 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kontrolden çıkan otomobil 120 kilometre hızla kaldırıma çıkıp yol kenarında bulunan bir iş yerine çarparak savruldu. Kaza sonucu otomobilin 2 tekerleği ve motoru parçalanırken, sürücü E.A. ve yanındaki arkadaşı Mertcan Şen(25) ön camdan fırladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

120 kilometre hızla gelen ölüm

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kanlar içerisinde yerde kalan E.A. ve Mertcan Şen’i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından E.A. Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mertcan Şen’in kalbi durdu. Mertcan Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Bursa'da 120 km hızla ölüme giden kaza

HIZ KADRANI 120 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Kaza sonucu trafik durma noktasına gelirken, otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı tespit edildi. Muhtemel bir kaza daha yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı. Kaza yapan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da 120 km hızla ölüme giden kaza

Bursa'da 120 km hızla ölüme giden kaza

Bursa'da 120 km hızla ölüme giden kaza


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