Bursa Adliyesi otoparkında silahlı kavga: 5 gözaltı

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Bursa Bölge Adliye Mahkemesi otoparkında, Güneş T. ile Reşat T. arasında görülen boşanma davasının duruşmasının ardından tarafların yakınları arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla kavgaya dönüştü.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Kavga sırasında taraflardan birinin, aracından aldığı tabancayla havaya ateş ettiği öğrenildi. Silah sesleri üzerine adliye görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve güvenlik ekibi sevk edildi.

POLİS VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Adliye otoparkındaki kavga, polis ekipleri ile güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karıştığı belirlenen biri kadın 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 4 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Silahlara el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.