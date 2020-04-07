Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yardım paketi beğenildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle geçirdiği zor günlerde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatmıştı.

Yardım paketlerinin içinde "Ayçiçek yağı, makarna, bulgur, çay, bisküvi, helva, gofret, salça, zeytin, un, tuz ve şeker" bulunduran İBB, koli bedeli olarak 150 lira fiyat çıkarmıştı.

Ancak İBB'nin verdiği ürünlerin toplam maliyetinin istenen tutardan düşük olması, eleştirileri de beraberinde getirmişti.

BURSA'NIN PAKETİ KIYASLARI BERABERİNDE GETİRDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi de bir yardım paketi hazırladı.

Hazırlanan yardım paketinde ürün çeşidinin, İBB'ninkinden daha fazla olması ve fiyatının düşük olması, Ekrem İmamoğlu'nun sunduğu paketle kıyaslanmalara neden oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, paket için ise fiyatı 141 lira olarak belirledi.