Bursa Büyükşehir sandıkları AK Parti dedi

Seçmenler Bursa’nın ilçelerinde hangi partilerin kazandığını merak ediyor. İşte Bursa’nın ilçelerinde son durum...

17 İLÇENİN 13'ÜNDEN AK PARTİ ÇIKTI

Bursa yerel seçim oy oranları sandık başına giden seçmenin tercihini hangi adaylardan yana kullandığını ortaya koydu. Buna göre kentteki 17 ilçeden 13'ünde AK Parti adayları kazandı.

''YENİ DÖNEM, YENİ PROJELER, ŞÜPHENİZ OLMASIN''

31 Mart yerel seçimlerinin sonucunda Bursa’da yüzde 49 oy ile Belediye Başkanlığına seçilen Ali Nur Aktaş, sonuçların ardından basın açıklamasında bulundu.

Ak Parti Bursa İl Binasında İl Başkanı ve beraberinde milletvekilleriyle gazetecilerin karşısına çıkan Aktaş, ‘’ Biz seçim sürecince hiçbir şekilde anket sonucu açıklamamıştık. Ama gittiğimiz her ortamda biz Bursa’mıza biz partimize, Cumhur İttifakımıza, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz dedik. Bu zamana kadar eksikliklerimiz aksaklıklarımız olabilir ama biz gerçekten genel anlamda yaptıklarımıza güveniyoruz. Özellikle de sahada çalışarak yeni ortaya koyduğumuz projelere güvendiğimizi belirterek yeni dönemde de inşallah Bursa’yı bizi destekleyen halkımızın hiçbir şüphesinin olmaması gerektiğini belirtmek istiyorum.'' şeklinde konuştu.



SONUÇLAR KENTTE COŞKUYLA KUTLANDI

Açıklanan sonuçların ardından AK Partili vatandaşlar kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na inen vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı önünde davul zurna eşliğinde halay çekti. Meşaleler ve bayraklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, zaferi coşkuyla kutladı.







