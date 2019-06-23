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Bursa'da modifiyeli araçlara ceza yağdı

Trafik ekipleri, abart egzoz ve modifiyeli araçlar üzerinde uygulama yaptı. Sürücülere toplam 26 bin lira para cezası kesildi.

İHA | 23.06.2019 - 11:08..
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Bursa Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler,  modifiyeli araçlar ve abart egzoz kullanan araçları tek tek durdurup inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerde kurallara uymayan sürücülere, sigortası olmayanlara 108, film takan araçlara 235, abart egzozlu araçlara ise bin lira para cezası kesildi.

Toplam 124 araç kontrol edilirken, 51 araca 26 bin lira para cezası kesildi.

SUÇ OLDUĞUNU BİLMEYEN DE VAR

Sürücülerin bazıları polis ekiplerinin denetlemelerinden memnun olduklarını söylerken, bazıları ise yaptıklarının suç olduğunun farkında olmadığını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını dile getirdi.
Bursa'da modifiyeli araçlara ceza yağdı

Bursa'da modifiyeli araçlara ceza yağdı

Bursa'da modifiyeli araçlara ceza yağdı

Bursa'da modifiyeli araçlara ceza yağdı

Bursa'da modifiyeli araçlara ceza yağdı

Bursa'da modifiyeli araçlara ceza yağdı

Bursa'da modifiyeli araçlara ceza yağdı

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