1 Antalya'nın plajları atlı jandarma birliklerine emanet Antalya'nın Kemer ilçesi sahillerinde ve ören yerlerinde devriye gezerek güvenliği sağlayan atlı jandarma timi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

2 Bursa'da modifiyeli araçlara ceza yağdı Trafik ekipleri, abart egzoz ve modifiyeli araçlar üzerinde uygulama yaptı. Sürücülere toplam 26 bin lira para cezası kesildi.

3 Adana'da 18 yıldır beklediği böbreğe Antalya'da kavuştu Kronik böbrek yetmezliği hastası Mehmet Salih Akkuş, 18 yıl boyunca beklediği böbreğe 49 günde Antalya'da ulaştı.

4 Doğum gününde Ahmet Hamdi Tanpınar’a saygıyla 118. yaş gününde şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi ve siyasetçi Ahmet Hamdi Tanpınar’ı romanlarından alıntılarla anıyoruz.

5 Oy kullanmak için çıktığı yolda hayatını kaybetti İstanbul'daki seçimlere oy kullanmak için giden bir kişi, yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

6 Kuzey Irak'ta PKK sığınakları bombalandı Terör mevzileri üst üste yapılan operasyonlarla bir bir imha ediliyor.