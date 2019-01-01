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Bursa git gel 206 lira oldu

Osmangazi Köprüsü’nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılının ilk sabahı 103,05 TL'ye çıktı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı.

DHA | 01.01.2019 - 17:01..
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İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı.

ZAMLI FİYATLAR

Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, bu sabah itibarıyla 103.05 TL'ye çıkarıldı.

Bursa git gel 206 lira oldu

Ayrıca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol ücretlerine de zam yapıldı. Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası, yeni zamla birlikte 11,5 TL’ye, daha önce 7,40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15,65 TL’ye yükseltildi.

Bursa git gel 206 lira oldu

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