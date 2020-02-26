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Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, TÜBİTAK Başkanı ve BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 16:59..
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ortaklaşa inşa edilen GUHEM’de son rötuşlar yapılıyor.

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal,  BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve TÜBİTAK yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi niteliğindeki GUHEM’de yapılan çalışmaları inceledi.

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

23 NİSAN'DA AÇILACAK

Prof.Dr. Mandal, bilim merkezinin ‘havacılık ve uzay alanındaki’ tüm istasyonlarını gezerek, uçak simülatörlerini kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM’in açılışının 23 Nisan’da gerçekleştirileceğini söyledi.

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

"BURSA GİBİ GELECEK VİZYONU OLAN BİR ŞEHİR İÇİN OLMAZSA OLMAZ BİR MEKAN"

BTSO ile ortaklaşa yaptıkları, TÜBİTAK’ın da katkı sağladığı bilim merkezinin ‘Türkiye’nin 2023 hedeflerine varabilmesi adına’ uzay ve havacılık alanında önemli atılımların yapılmasına ciddi bir basamak olacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Burası, Bursa gibi gelecek vizyonu olan bir şehir için olmazsa olmaz bir mekandır. Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

GUHEM’in şimdiden, ülkemiz ve şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Ciddi ve zahmetli bir süreç oldu. Son düzlükteyiz. Çevre düzenlemeleri ve küçük detaylar halledilmeye çalışılıyor” dedi.

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

HER YAŞ GRUBUNDAN İNSAN HİTAP EDECEK

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal ise GUHEM’in ‘her yaş grubundan insana hitap eden’ teknolojiyi kullanan değil üreten insanlara ev sahipliği yapacak bir merkez olacağını dile getirdi.

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

SADECE BURSALILAR İÇİN DEĞİL ÇEVRE İLLER İÇİN DE YAPILDI

Bilim merkeziyle ilgili sürecin 2014 yılında başladığını, dünyadaki örnekler incelenerek tematik bir alt yapı oluşturulduğunu hatırlatan Prof.Dr. Mandal, “Sadece Bursalıların değil çevre iller ile Türkiye’deki tüm uzay ve havacılık meraklılarının gelip, hem havacılık hem de uzay alanında hayallerini gerçekleştirebileceği bir mekan ortaya çıkmış. Ülke olarak ‘Bu alanda ben de varım’ diyebileceğimiz bir alt yapı sağlanmış. Tebrik ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de uzay, havacılık ve savunma sektörlerinin sanayinin yüksek teknolojili üretime dönüşümünde stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

YENİ BİR VİZYON KAZANDIRACAK

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin ana hedefinin çocuklara uzay ve havacılık alanında yeni bir vizyon kazandırmak olduğunu vurgulayan Şener, Bursa’nın marka değerine katkı sağlayacak mimarisi ile merkezin bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards 2019) ‘Kamusal Yapılar’ kategorisinde ödül aldığını hatırlattı.

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

BURSA'YA SEMBOL BİR ESER

BTSO Başkan Yardımcısı Şener, “Göreve geldiğimiz 2013 yılında ortaya koyduğumuz vizyon projelerimizden birisi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ile geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize bu bakış açısını kazandırmayı hedefliyoruz. Projemize büyük destekler veren Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ile birlikte Bursa’ya sembol bir eser kazandırdık. Bu merkezin Türkiye için ayrı bir önemi var. ‘Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi’ niteliğiyle Bursa'da inşa edilen GUHEM’deki uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzeneğin tamamı yerli üretimdir” şeklinde konuştu.

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor

Bursa GUHEM'in açılışına hazırlanıyor İZLE

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