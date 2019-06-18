Bursa merkezli 25 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK içerisine yerleştirdiği örgüt mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

26 KİŞİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kararın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı. Aralarında halen görevde oldukları bildirilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 teğmen, 8 astsubayın da bulunduğu 26 kişinin adreslerini tespit eden ekipler, Bursa merkez olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'da çok sayıda polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltıların devam ettiği belirtildi.