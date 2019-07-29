Bursa’da yeni inşa edilen Şehir Hastanesi’ni su bastı haberlerinin ardından, Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, atılan bebek bezinin boruları tıkadığı bildirildi.

"BEBEK BEZİ BORUYU PATLATTI"

Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bursa Şehir Hastanesi’nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. C Blok Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin pis su borularından bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir. Ve her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiçbir tıbbi cihaz ve alanda aksaklık yaşanmamış ve sağlık hizmeti kesintisiz devam etmiştir." denildi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde bebek bezi boruyu patlattı VİDEO





