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Bursa Yenişehir'de, MHP kazandı

YSK sonuçlarına göre Bursa'nın Yenişehir ilçesinde MHP'den Davut Aydın, sandıktan zaferle ayrıldı.

DHA | 01.04.2019 - 01:09..
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bursa Yenişehir'de MHP'den aday gösterilen Davut Aydın, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı oldu. İYİ Parti'nin adayı Ercan Özel ise ikinci sırada yer aldı. MHP'li Davut Aydın, AK Parti'li Süleyman Çelik'in yerine belediye başkanlığına seçildi.

DAVUT AYDIN KİMDİR

Davut Aydın, 1966 yılında, Yenişehir'in Beypınar köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Yenişehir Aydoğdu İlköğretim Okulu'nda okuyan Aydın, ortaokul ve lise eğitimini de Yenişehir İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Aydın, 1984 yılında Yenişehir Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nde işe başladı. Aydın, 1985'te ise Yenişehir Tat Konserve Fabrikası'nda işçi olarak çalıştı. Aydın, 1985- 1986 eğitim- öğretim yılında, Yenişehir Beypınar İlköğretim Okulu'nda vekil öğretmenliği yaptı. Yenişehir Belediyesi'nde 1990 yılında göreve başlayan, evli ve 2 çocuk babası Davut Aydın, 1992 yılından beri Yenişehir Belediyesi Gelir Şefi olarak görev yapıyordu.

 


Bursa Yenişehir'de, MHP kazandı

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