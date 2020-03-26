Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, İ.A'ya ait bir depoda sahte dezenfektan üretildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
20 TON SAHTE DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ
Adrese düzenlenen operasyon kapsamında, imalathaneye çevrilen ve ruhsatsız dezenfektan üretimi yapıldığı belirlenen depoda piyasa değeri 1 milyon lira olduğu öğrenilen satışa hazır halde 20 ton sahte dezenfektan, boş bidonlar ve dezenfektan yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.
Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını