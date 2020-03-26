1 Abdülkadir Özkan korona şüphesiyle gözetim altında Gazeteci Abdülkadir Özkan, koronavirüs şüphesiyle hastanede izolasyona alındı.

2 Konya'da kaza yerine giden sağlık görevlileri darbedildi Konya’da 112 Acil Servis'te görevli 3 kişi, kaza yerinde yaralı 2 kişiye müdahale etmek isterken, yaralı ve yaralı yakınları tarafından saldırıya uğradı.

3 Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını İmalathaneye çevirilen bir depoya düzenlenen baskında 20 ton sahte dezenfektan bulundu.

4 Papa ile aynı konutta kalan rahipte korona çıktı Katoliklerin ruhani lideri Papa ile aynı konutta kalan bir rahipte, koronavirüse rastlandı.

5 Evde kalırken de formunuzu koruyun Evde iyi bir egzersiz yapmak mümkün mü? Ekipman almam gerekir mi? Evde egzersiz yapmaya nasıl motive olurum? Nereden başlamalıyım? İşte tüm bu soruların cevabı...

6 TOKİ ve Emlak Konut'ta taksitlere 2 ay erteleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." dedi.