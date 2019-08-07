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Bursa'da 1 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandılar

Lüks bir rezidans dairesine yapılan uyuşturucu baskınında, 1 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA | 07.08.2019 - 15:03..
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Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan M.S. ve K.E. isimli şahısları takibe aldı.

BASKINDA 1 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU BULUNDU

Uzun süren takiplerin ardından M.S. ve K.E.'nin kaldığı lüks rezidans dairesine baskın yapıldı. Baskında M.S. ve K.E. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda piyasa değeri ortalama 1 milyon lira olan 2 kilo metamfetamin, 30 gram esrar, 1 tane ruhsatsız tüfek, 1 tane ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 22 bin 500 lira para ele geçirildi.Bursa'da 1 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandılar

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bursa'da 1 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandılar

Bursa'da 1 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandılar

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