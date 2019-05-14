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Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

İznik ilçesinde av yasağına rağmen gölden avlanan 1 ton balık, kimliği belirsiz kişiler tarafından piknik alanına bırakıldı.

DHA | 14.05.2019 - 10:36..
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Bursa'nın İznik ilçesi İznik Gölü'nde avlanıldığı tahmin edilen 1 ton sazan balığı, Çakırca Mahallesi'nde bulunan piknik alanına bırakıldı.

ETRAFI KÖTÜ KOKULAR SARDI

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan balığın, av yasağı nedeniyle piyasaya sürülemediği için buraya bırakıldığı tahmin ediliyor. Piknik alanına bırakılan balıkların, yaydığı kötü kokuya ve ortaya çıkan çirkin manzaraya görenler tepki gösterdi.

İFTAR İÇİN GELENLER ŞİKAYETÇİ

İftar yapmak üzere piknik alanına gelenlerden Bekir Uslu, ''Biz buraya iftarımızı yapmaya geldik. Ancak kötü koku, 500 metreye kadar yayılıyor. Gördüğümüz manzara çok üzücü. Tonlarca balığı buraya atıp gitmişler. Tahminimize göre bu balıklar kaçak avlandı. Av yasağı da olduğu için piyasaya süremediler. Yazıklar olsun" dedi. Jandarma ekipleri, kaçak avcıları tespit etmek için soruşturma başlattı.

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

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