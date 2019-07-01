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Bursa'da 1 ton bamya yola savruldu

Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Kilosu 30 lira olan yaklaşık 1 ton bamya yola savrulurken, kaza sonucu 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

İHA | 01.07.2019 - 02:55..
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Karacabey-Bursa yolunda kaza meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, Bursa istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yan yattı. Kilosu 30 lira olan yaklaşık 1 ton bamya kamyonetten yola savruldu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen sürücüyü ayakta tedavi ederken, jandarma ekipleri de olası bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

5 KM ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sonucu Karacabey-Bursa yolunda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yola savrulan bamyaların toplanmasının ardından, kamyonet yoldan kaldırılırken, Karacabey-Bursa yolu tekrar trafiğe açıldı.
Bursa'da 1 ton bamya yola savruldu

Bursa'da 1 ton bamya yola savruldu

Bursa'da 1 ton bamya yola savruldu

Bursa'da 1 ton bamya yola savruldu

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