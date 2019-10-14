Bursa'da 10 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi'nde ormandan topladıkları mantarları akşam yemeğinde yiyen 10 kişi bir süre sonra fenalaştı.

Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Fenalaşan, Ahmet G. (70), Esma G. (69), Nazmiye Y. (41), Şaziye Ş. (39), Mehtap G. (36), Sinan G. (36), Selami U. (33), Nagihan U. (32), Kayra U. (9) ve Zeynep G. (9) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Kayra U. Bursa’ya sevk edilirken, Ahmet G. ve Esma G. ise yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Diğer 7 kişi de müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.