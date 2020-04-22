Bursa'da 10 yaşındaki çocuğa, polislerden sürpriz

ABD Başkanı Trump, ABD donanmasına, İran savaş gemileri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirdi.

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Korona, 73 bin liralık 'Manisa Lalesi'ne yaradı

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve endemik bir bitki türü olan 'Manisa Lalesi'ni koparmanın cezası, bu yıl 73 bin 747 TL oldu.