Bursa'da 10 yaşındaki çocuğa, polislerden sürpriz

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 10 yaşına giren Mehmet'in babası Seyfullah Akdağ, polis memurlarını arayarak oğlunun doğum günü olduğunu ve evden çıkamadığını belirtti.
Polis ekipleri, babağının isteğini kabul ederek harekete geçti.
POLİSLERDEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Aldıkları pasta ile Mehmet Hüseyin Akdağ’ın evine giden ekipler, kapıyı açan Mehmet'e sürpriz yaptı.
Mumları yanan pastayı ve polisleri karşısında görmesiyle şaşkınlık geçiren Mehmet Hüseyin Akdağ, çok mutlu oldu.
Mehmet, sürpriz için polis ekiplerine teşekkür etti.