taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9878
Euro
7.5968
Altın
1703.63
Borsa
98362.97
Gram Altın
381.972
Bitcoin
48545.05

Bursa'da 10 yaşındaki çocuğa, polislerden sürpriz

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 10 yaşındaki çocuğun doğum gününde, polisler pasta getirdi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bursa'da 10 yaşındaki çocuğa, polislerden sürpriz

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 10 yaşına giren Mehmet'in babası Seyfullah Akdağ, polis memurlarını arayarak oğlunun doğum günü olduğunu ve evden çıkamadığını belirtti.

Polis ekipleri, babağının isteğini kabul ederek harekete geçti.

POLİSLERDEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Aldıkları pasta ile Mehmet Hüseyin Akdağ’ın evine giden ekipler,  kapıyı açan Mehmet'e sürpriz yaptı.

Mumları yanan pastayı ve polisleri karşısında görmesiyle şaşkınlık geçiren Mehmet Hüseyin Akdağ, çok mutlu oldu.

Mehmet, sürpriz için polis ekiplerine teşekkür etti.

Bursa'da 10 yaşındaki çocuğa, polislerden sürpriz

Bursa'da 10 yaşındaki çocuğa, polislerden sürpriz

Bursa'da 10 yaşındaki çocuğa, polislerden sürpriz

Bursa'da 10 yaşındaki çocuğa, polislerden sürpriz

Bursa'da 10 yaşındaki çocuğa, polislerden sürpriz

Bursa'da 10 yaşındaki çocuğa, polislerden sürpriz

İlginizi Çekebilir
Tarla sahibinden hırsızlara çağrı: Gelip yiyebilirsiniz
Adana’da bahçesine diktiği incir fidanları çalınan tarla sahibi, bir yandan afişle uyarıda bulunurken, diğer yandan hırsızlara "Çalmayın, meyvesi olunca yiyebilirsiniz” çağrısında bulundu.
20 yaş altı pazar çalışanı polisten kaçamadı
Esenyurt'ta pazar alanında koronavirüs tedbirlerini denetleyen polis ekiplerini gören 20 yaş altındaki genç, tezgahın altına saklanmaya çalıştı.
Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kişiye, toplamda 44 bin 100 lira para cezası uygulandı. Kumar oynanan yer mühürlendi.
Edirne'de köylerden koyun çalan 4 kişi yakalandı
Jandarma ekipleri tarafından köylerden koyun çalan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
200
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
199
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
149
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
476
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
122
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili tarih verdi
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili tarih verdi
65
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir