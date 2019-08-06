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Bursa'da 11 terör örgütü üyesi Suriyeli yakalandı

Terör örgütleri ile bağlantılı olan ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA | 06.08.2019 - 16:16..
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Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ve terör örgütleri ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 11 şüpheliyi tespit etti.

11 KİŞİYE OPERASYON

Şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler A.M., A.T., M.A., A.E., E.E., E.E.A., H.E.H., S.E., F.Y., İ.A. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı.Bursa'da 11 terör örgütü üyesi Suriyeli yakalandı

EVDEN ÇOK SAYIDA ÖRGÜT MALZEMESİ ÇIKTI

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel döküman ve materyal  ele geçirildi.
11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bursa'da 11 terör örgütü üyesi Suriyeli yakalandı

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