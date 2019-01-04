Bursa'da 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolu Turist yolu Caddesi’nde Suriyeli olduğu belirlenen Talha Al Abdalla isimli bir çocuk, annesi ve diğer aile fertleriyle birlikte Kaynarca Caddesi karşısında ana yoldan karşıya geçmek istedi.

ÇOCUK ANİDEN YOLA ATLADI

Orta refüjden aniden yola fırladığı söylenen çocuğa, bu esnada Yalova istikametinden gelen Semih Y. idaresindeki 16 VV 939 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan çocuk yaralandı. Yaralı Suriyeli çocuğa ilk müdahale, çevreden gelen vatandaşlar tarafından yapıldı.

ANNESİ OĞLUNUN YARALI HALİNE DAYANAMADI

Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taha Al Abdalla, burada tedavi altına alındı. Oğluna gözlerinin önünde otomobil çarpan Suriyeli anne ise uzun süre gözyaşı döktü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.