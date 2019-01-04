taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4361
Euro
6.1997
Altın
1290.67
Borsa
88532.98
Gram Altın
225.136

Bursa'da 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Aile fertleriyle birlikte yoldan karşıya geçmeye çalışan Suriyeli çocuk, aniden yola atlaması sonucunda araba tarafından ezildi.

İHA | 04.01.2019 - 12:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolu Turist yolu Caddesi’nde Suriyeli olduğu belirlenen Talha Al Abdalla  isimli bir çocuk, annesi ve diğer aile fertleriyle birlikte Kaynarca Caddesi karşısında ana yoldan karşıya geçmek istedi.

ÇOCUK ANİDEN YOLA ATLADI

Orta refüjden aniden yola fırladığı söylenen çocuğa, bu esnada Yalova istikametinden gelen Semih Y. idaresindeki 16 VV 939 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan çocuk yaralandı. Yaralı Suriyeli çocuğa ilk müdahale, çevreden gelen vatandaşlar tarafından yapıldı.

Bursa'da 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı

ANNESİ OĞLUNUN YARALI HALİNE DAYANAMADI

Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taha Al Abdalla, burada tedavi altına alındı. Oğluna gözlerinin önünde otomobil çarpan Suriyeli anne ise uzun süre gözyaşı döktü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

60
Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

25
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

63
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

34
Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

34
Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'ı eleştirmeyin talimatı

Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'ı eleştirmeyin talimatı

67
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş taraftarına cevap

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş taraftarına cevap

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir