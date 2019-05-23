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Bursa'da 14 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

Bıçağın 1 milimle kalbini teğet geçtiği genç, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü.

İHA | 23.05.2019 - 11:03..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda, 14 yaşındaki E.O. hafta sonu Bursaspor - Göztepe maçını izlemek için Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na doğru yola çıktı.

KALBİNİ 1 MİLİMETREYLE TEĞET GEÇTİ

Metro istasyonuna doğru yürürken daha önce kavga ettiği A.S.(17) ile karşılaşan E.O., yine tartışmaya başladı. Çıkan kavgada belinden çıkardığı bıçakla E.O.’yu yaralayan A.S., olay yerinden kaçtı. Kendisini bıçaklayan şüphelinin peşinden koşan E.O., bir süre sonra bayılarak yere düştü. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan ve bıçak kalbini 1 milimetre ile teğet geçen E.O., 2 gün yoğun bakımda kaldı.Bursa'da 14 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI, SERBEST KALDI

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.S.'nin peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi 1 gün sonra ikametinde yakaladı. Gözaltına alınan A.S., denetimli serbestlik yasasından faydalanıp serbest kaldı. Öte yandan E.O.'nun göğsünden bıçaklandığı kavganın görüntüleri, bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.S. ile E.O.’nun bir süre tartıştıktan sonra ara sokağa girdikleri, daha sonra A.S.’nin ardından E.O.’nun koşarak ara sokaktan çıktıkları görülüyor.

Bursa'da 14 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

"BIÇAKLANDIĞIMI FARK ETMEDİM PEŞİNDEN KOŞTUM"

Muhabirlere konuşan E.O., "Halen hastanede tedavimiz devam ediyor. Bu kişiyle daha önceden tartışmamız olmuştu, Bursaspor maçına giderken yolda karşılaştık. Arkası dönük olduğu sırada bana dönerek bıçağı salladı ve kaçtı. O kaçtıktan sonra ben bıçaklandığımı fark etmedim ve peşinden koşmaya başladım ama o sırada bıçaklandığımı fark etmemiştim. Daha sonra göğsümden kan aktığını görünce bayılmışım." dedi.

YARIN BAŞKA BİRİSİNİ DE BIÇAKLAR

E.O.’yu bıçaklayan şahsın hala dışarıda gezdiğini ve başkalarına da zarar verebileceğini iddia eden baba; "Oğlumu bıçaklayan şahıs, olaydan bir gün sonra yakalanıyor ve denetimli serbestlikle serbest bırakılıyor. Bugün benim oğlumu bıçaklayan, yarın başka birisini de bıçaklar"dedi.

Bursa'da 14 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı


Bursa'da 14 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

Bursa'da 14 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

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