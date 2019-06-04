taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8242
Euro
6.5521
Altın
1325.27
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.43

Bursa'da 150 yıllık bayram geleneği

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde adak geleneği bu yıl da hayata geçirildi.

İHA | 04.06.2019 - 12:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Orhaneli ilçesi Karaoğlanlar Mahallesi'nde 150 yıllık gelenek bu sene de yaşatıldı ve çocuklar sevindirildi.

LEĞEN İÇİNDE ŞEKER VE ÇİKOLATA DAĞITILDI

Bayram sabahının ilk ışıklarıyla birlikte evlerinden aldıkları kovalar, sepetler ve karton kutularla cami önünde kuyruğa geçen çocuklar, köy halkının camiye namaz kılmaya gelirken yanlarında getirdikleri şeker, çikolata, kek, bisküvileri sepetlerine, torba ve kutularına doldurdular.

Bursa'da 150 yıllık bayram geleneği

CAMİ AVLUSU DOLDU TAŞTI

Anne ve babalar da çocukluklarında yaşadıkları bu güzel anıyı tekrar yaşayabilmek için çocukları ile birlikte cami avlusunu doldurdular.

Bursa'da 150 yıllık bayram geleneği

EVLERİNİN YOLUNU TUTTULAR

Sabahın ilk ışıklarıyla evlerinden aileleri ile beraber heyecanla çıkıp cami avlusunda toplanan çocuklar, getirdikleri poşet, kutu, sepetlerini dağıtılan ürünlerle doldurarak sevinçle evlerinin yolunu tuttular.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

133
Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

96
Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

78
Moskova'da Ramazan Bayramı

Moskova'da Ramazan Bayramı

160
Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

43
Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

62
Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

251
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir