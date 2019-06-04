Bursa'da 150 yıllık bayram geleneği

Orhaneli ilçesi Karaoğlanlar Mahallesi'nde 150 yıllık gelenek bu sene de yaşatıldı ve çocuklar sevindirildi.

LEĞEN İÇİNDE ŞEKER VE ÇİKOLATA DAĞITILDI

Bayram sabahının ilk ışıklarıyla birlikte evlerinden aldıkları kovalar, sepetler ve karton kutularla cami önünde kuyruğa geçen çocuklar, köy halkının camiye namaz kılmaya gelirken yanlarında getirdikleri şeker, çikolata, kek, bisküvileri sepetlerine, torba ve kutularına doldurdular.

CAMİ AVLUSU DOLDU TAŞTI

Anne ve babalar da çocukluklarında yaşadıkları bu güzel anıyı tekrar yaşayabilmek için çocukları ile birlikte cami avlusunu doldurdular.

EVLERİNİN YOLUNU TUTTULAR

Sabahın ilk ışıklarıyla evlerinden aileleri ile beraber heyecanla çıkıp cami avlusunda toplanan çocuklar, getirdikleri poşet, kutu, sepetlerini dağıtılan ürünlerle doldurarak sevinçle evlerinin yolunu tuttular.