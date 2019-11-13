Bursa'da 16 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

Bursa yine ilginç bir ölüme ev sahipliği yaptı.

VATANDAŞLAR CESEDİ SU ÜZERİNDE GÖRDÜ

İnegöl ilçesinde dere kenarında dolaşan vatandaşlar su üzerinde bir ceset fark edince durumu hemen ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede bir dizi güvenlik önlemi aldı. Derenin ortasındaki cesede ulaşamayan ekipler AFAD ekiplerinden yardım istediler. AFAD cesedi bot yardımı ile sudan çıkardı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı yaptığı inceleme sonrası şahsın cansız bedenini kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

29 EKİM'DEN İTİBAREN KAYIPTI

Dere kenarında bulunan cesedin yapılan otopsi sonucu 29 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 27 yaşındaki Emir Kavaz'a ait olduğu ortaya çıktı.

BABA GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olay yerine gelen baba gözyaşlarına boğulmuş ama ilk etapta tanınmayacak haldeki cesedi teşhis edememişti.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Genç adam inegöl'de toprağa verilecek. Ölen Emir Kavaz'nın kesin ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonucu çıkacak rapora göre belirlenecek.