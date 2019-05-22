Bursa’da 17 kişiye uyuşturucu ticaretinden gözaltı

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin ikametlerini tespit edip, şafak operasyonu düzenledi.

GİZLİ BÖLMELERDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise gizli bölmelere saklanmış satışa hazır halde 55 gram sentetik kannabinoid, 50 gram metamfetamin, 30 gram esrar ve 60 gram kokain ele geçirildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon neticesinde yakalanan 17 şahıstan, 9’u hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veye bulundurmak suçlarından adli işlem yapılırken, A.İ.A. ve T.S. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltında tutulan, İ.Ş., U.K., H.T., K.S., C.A. ve E.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.