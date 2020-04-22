Bursa'da 18 günlük bebek koronavirüsü yendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan hastalar, tek tek taburcu ediliyor.

KÜÇÜK BEBEK KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Bursa'da 10 günlükken koronavirüse yakalanan ismi açıklanmaya kız bebek, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

8 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.

"10 GÜNLÜKKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI"

18 günlükken taburcu edilen bebekle ilgili bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, “Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında koronavirüs enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz.” dedi.