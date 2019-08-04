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Bursa'da 18 katlı binada yangın

Nilüfer ilçesinde 18 katlı lüks bir binanın çatı katında yangın çıkarken, binanın yüksekliği nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede zorlandı.

İHA | 04.08.2019 - 07:08..
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23 Nisan Mahallesindeki lüks bir binanın çatısındaki alevleri fark eden bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra binayı boşalttı.

Bursa'da 18 katlı binada yangın

MERDİVENLE ÇIKAMADILAR, HORTUMLAR TIRMANDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına binanın çok yüksek olması sebebiyle müdahale etmekte zorlandı. Ekipler yangının çıktığı kata merdivenli araçla ulaşamayınca hortumlarla çatı katına çıkarak alevleri kontrol altına aldı.

Bursa'da 18 katlı binada yangın

BİNA SAKİNLERİ ENDİŞE İLE İZLEDİ

Bina sakinleri o anları korkuyla izlerken, polis ekipleri ise olası bir riske karşı etrafta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri alevleri kontrol altına aldıktan sonra yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

Bursa'da 18 katlı binada yangın

Bursa'da 18 katlı binada yangın

Bursa'da 18 katlı binada yangın

Bursa'da 18 katlı binada yangın

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