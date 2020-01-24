taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9316
Euro
6.5533
Altın
1560.84
Borsa
122540.22
Gram Altın
297.689
Bitcoin
49549.46

Bursa'da 2 araç karlı yolda kayarak şarampole yuvarlandı

Bursa'da iki aracın karlı yolda kayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA | 24.01.2020 - 08:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Candarlı Köyü'nde, karla kaplı yolda İznik'e gelmekte olan iki araç aynı noktada kaza yaptı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDILAR

13 EB 891 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ünsel ile plakası alınamayan başka bir otomobil sürücüsü K.Ç, kar nedeniyle 15'er dakika arayla aynı mevkide direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtular.

Bursa'da 2 araç karlı yolda kayarak şarampole yuvarlandı

6 KİŞİ DONMAKTAN KURTARILDI

Kazayı tesadüf eseri başka bir aracın sürücüsü fark edip 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarmanın da olay yerine gittiği kaza da Şarampole uçan araçlarda bulunan 2'si çocuk, 6 kişi donmaktan son anda kurtarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da 2 araç karlı yolda kayarak şarampole yuvarlandı

Bursa'da 2 araç karlı yolda kayarak şarampole yuvarlandı

İlginizi Çekebilir
Çanakkale'de bir kişi imam nikahlı ikinci eşini vurdu
Çanakkale'de evli olan bir kişi, imam nikahlı eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şahıs, av tüfeğini kontrol ederken kazayla eşini vurduğunu ileri sürdü.
Kız kaçıran uzman çavuş takip edilince kaza yaptı
Isparta’da aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan grup tarafından takip edilen uzman çavuş, kendisini korumak amacıyla beylik tabancasıyla havaya ateş açtı.
Şarjda unutulan telefondan dolayı yangın çıktı
Gaziantep’te şarjda bırakılan telefondan çıkan yangında, ev küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.
Fatih'te bir otopark görevlisi darbedilip silahla yaralandı
Fatih’te kimliği 2 belirsiz şahıs, tartıştıkları otopark görevlisini silahla yaralayayarak olay yerinden araç ile kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

112
Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

140
Çanakkale'de bir kişi imam nikahlı ikinci eşini vurdu

Çanakkale'de bir kişi imam nikahlı ikinci eşini vurdu

20
Fransız bakan polislerin şiddet uyguladığını kabul etmedi

Fransız bakan polislerin şiddet uyguladığını kabul etmedi

51
Kız kaçıran uzman çavuş takip edilince kaza yaptı

Kız kaçıran uzman çavuş takip edilince kaza yaptı

25
Şarjda unutulan telefondan dolayı yangın çıktı

Şarjda unutulan telefondan dolayı yangın çıktı

12
Merkel, Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi

Merkel, Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir