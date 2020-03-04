taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0959
Euro
6.7689
Altın
1642.03
Borsa
111267.67
Gram Altın
321.514
Bitcoin
53378.68

Bursa'da 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Anne ve babasının tartışması sırasında yere düşerek hayatını kaybeden minik bebeğin ölümüne neden olan tutuklu anne Aliye Boğa müebbet, tutuksuz baba Şeref Boğa 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

DHA | 04.03.2020 - 17:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 aylık Sevilay Boğa, kusma şikayetiyle ailesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sevilay bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin vücudunda darp izi gören doktorlar, durumu polise bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında anne Aliye Boğa ve baba Şeref Boğa gözaltına alındı.

Bursa Adliyesi’ne sevk edilen Aliye Boğa, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanırken Şeref Boğa, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa'da 2 aylık bebek hayatını kaybetti

"EŞİM BANA VURMAK İSTEDİ, BEBEĞİM KAFASINI ÇARPARAK YERE DÜŞTÜ"

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, bugün karar çıktı.

Son savunmaları sorulan sanıklardan Aliye Boğa, “Olaydan 2-3 gün önce uyku sersemi olduğum sırada kucağımda bulunan Sevilay’ın kafası, çekyatın sert kısmına vurdu. Olaydan önceki gece de eşimle tartışıyorduk. Eşim bana vurmak isterken yumruk, bebeğimin karnına geldi. Bebeğim kafasını çekyata çarparak yere düştü. Kucağıma aldıktan sonra eşim yine bana vurmak istedi. Bu sırada da bebeğim kafasını çarparak, yere yüzüstü düştü." dedi.

"KIZIM DAHA ÖNCE DE SÜREKLİ AĞLADIĞI İÇİN HASTANEYE GÖTÜRMEDİK"

Şeref Boğa ise savunmasında, kızı hastaneye kaldırılırken evde olmadığını, bebeğini hiçbir şekilde darbetmediğini savundu.

Boğa, "Olaydan önce tartıştığımız sırada eşim çocukla çekyatın üzerine düştü, ancak darbe alıp almadığını bilmiyorum. Kızım daha önce de sürekli ağladığı için hastaneye götürmedik." diye konuştu.

Bursa'da 2 aylık bebek hayatını kaybetti

ANNEYE MÜEBBET, BABAYA 16 YIL 8 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu anne Aliye Boğa’yı 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, tutuksuz baba Şeref Boğa'ya ise 'ihmalen kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin yurt dışına çıkış yasağı koyduğu Şeref Boğa, cezasının Yargıtay tarafından onanması halinde cezaevine konulacak.

Öte yandan sanık annenin ablası, adliye çıkışında fenalık geçirdi.

İlginizi Çekebilir
TBMM'de kavgaya uçarak giren vekil
AK Parti ile CHP'li vekillerin arasında çıkan kavgada bir vekilin uçan tekme attığı görüldü.
Dolandırıcıların tuzağına düştü, 15 bin 800 TL'den oldu
Dolandırıcıların tuzağına düşen esnaf Suat Küçük'ün mobil bankacılık hesabından, telefonuna gönderilen virüsle 15 bin 800 TL'si çekildi.
Meclis'te yumruklar konuştu
CHP'li Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret dolu konuşmalarının ardından milletvekilleri, tekme tokat birbirine girdi.
Aydın'da kız arkadaşı ve annesini silahla vurdu
Ayrılmak isteyen kız arkadaşı ve annesini kurşun yağmuruna tutan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı
Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı
419
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
342
Ruhani'den koronavirüs itirafı
Ruhani'den koronavirüs itirafı
224
Bahar Kalkanı'nda 2 şehit
Bahar Kalkanı'nda 2 şehit
343
Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı
Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı
532
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj
754
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir