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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Kent genelinde 2 bin polisin katılımıyla sabahın erken saatlerinde 50 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

DHA | 27.05.2019 - 08:44..
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte  en kapsamlı operasyonlardan biri için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti.

Gözaltıların bulunduğu operasyon devam ediyor.

2 BİN POLİSLE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İl genelinde yaklaşık 50 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen ve uyuşturucu suçlarından arananlara yönelik operasyonda 2 bin polis görev aldı. Eğitimli narkotik madde arama köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

EVLERİNE BASKIN YAPILDI, GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında drone ile de havadan denetim yapıldı.
Gözaltıların olduğu operasyon devam ediyor.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

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