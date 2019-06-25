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Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi

Alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

DHA | 25.06.2019 - 00:58..
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Bursa'da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti.

İNCİL'İN DEĞERİ 1 MİLYON 750 BİN DOLAR

Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil'i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı.

Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

 


Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi

Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi

Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi

Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi

Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi

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