Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi

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Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantanın yağı da kıymetli

1 Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu Ailesiyle piknik yaptığı esnada kaybolan çocuğu bulmak için jandarma ekipleri alarma geçerek 2 saat içerisinde bulup aileye teslim etti.

2 Fotoğraf karşılığı mama projesi Bir üniversite öğrencisi, sokak hayvanları için "Fotoğraf Karşılığı Mama Projesi"ni hayata geçirdi.

3 Adıyaman’da feci kaza: 2 ölü 1 yaralı hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

4 Trump: Fed çocuk gibi inatçı ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmemesini eleştirdi.

5 Sancaktepe'de market sahibine silahlı saldırı Market sahibi Salim Yahşi, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

6 Denizli'de çay parası kavgası Bir kahvede, çay parası nedeniyle çıkan tüfek ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.