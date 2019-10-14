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Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Düzenlenen bir operasyonda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo ele geçirildi.

AA | 14.10.2019 - 16:24..
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Bursa'da  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına geçit vermedi...

Jandarma; C.K. ve M.U.'nun ellerindeki tarihi eseri satmak için Ankara'dan Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı.

Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi VİDEO

2 BİN YILLIK TABLO

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı İnegöl ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo bulundu.

Haklarında yasal işlem başlatılan iki zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Tablo ise Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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