Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına geçit vermedi...
Jandarma; C.K. ve M.U.'nun ellerindeki tarihi eseri satmak için Ankara'dan Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı.
2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi VİDEO
2 BİN YILLIK TABLO
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı İnegöl ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo bulundu.
Haklarında yasal işlem başlatılan iki zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Tablo ise Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.