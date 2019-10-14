Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına geçit vermedi...

Jandarma; C.K. ve M.U.'nun ellerindeki tarihi eseri satmak için Ankara'dan Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı.

2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi VİDEO



2 BİN YILLIK TABLO

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı İnegöl ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo bulundu.

Haklarında yasal işlem başlatılan iki zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Tablo ise Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.