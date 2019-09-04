Bursa'da 2 buçuk yaşındaki çocuklarına içki içirdiler

Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti, anne Y.Ç.’ye verildi.

KIZININ TELEFONUNU KONTROL EDİNCE ŞOKE OLDU

Y.Ç., 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.’nin, bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan Ç., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti, ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.

Bebeğine içki içiren anne-baba

HEM 12 YAŞINDAKİ KIZINA HEM DE 2,5 YAŞINDAKİ OĞLUNA İÇKİ İÇİRDİ

Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına hem de yeni kocası A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca bu sefer, A.Ç. ve Y.Ç.’nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü.

ESKİ KOCA SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta aldı. Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondan çıkanları delil olarak savcılığa sunan Serkan D, Y.Ç. ve eşi A.Ç.’den şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayetin ardından şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.