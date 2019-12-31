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Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı

İnegöl ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

DHA | 31.12.2019 - 14:32..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı bir binada henüz bilinemeyen bir sebepten yangın çıktı.

EVDE BULUNAN AİLE KENDİNİ DIŞARI ATTI

Alevler kısa sürede evi sararken, o esnada evde bulunan aile üyeleri güçlükle kendilerini dışarı attı. Mahalle halkının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını tamamen söndürdü. Yangın sonrası evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni için ekipler çalışma başlattı.

Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı

Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı

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