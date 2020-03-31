Bursa'da 20 bin maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırıyor.
20 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ
Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeniceköy bölgesinde bir iş yerinde kaçak maske atölyesi kurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş 20 bin adet tıbbi maske ele geçirilirken, maskeler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
Ruhsatsız olarak maske üretimi yapıldığı belirlenen iş yeri mühürlenirken, maske üretimi yapan A.B. gözaltına alındı.
Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma sürüyor.