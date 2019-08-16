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Bursa'da 22 suçtan aranan kadın yakalandı

Kent Ormanı'nda mangal yaparken parmak arası terlikleriyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İHA | 16.08.2019 - 20:10..
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Bursa'da 22 ayrı hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 48 yıl 6 ay 10 gün hapis ve 2 bin 400 lira para cezası bulunan A.A. (26) isimli kadın, Kent Ormanı’nda mangal başında yakalandı.

MANGAL BAŞINDA GÖZALTI

Kadının hareketlerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kadını bir süre takip etti. Kendilerini fark eden kadının kaçmaya çalıştığını anlayan ekipler, suç makinesi kadına fırsat vermeden, A.A’yı parmak arası terlikleriyle mangal başında gözaltına aldı.

Gözaltına alınan A.A. emniyetteki ilk işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 22 suçtan aranan kadın yakalandı

Bursa'da 22 suçtan aranan kadın yakalandı

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