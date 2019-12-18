Bursa'da 250 bin liralık cinsel içerikli ürüne el konuldu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bozulmuş veya içeriği değiştirilmiş cinsel gücü artırıcı gıda veya ilaçların üretimi ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.

BİNLERCE CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI ÜRÜN

Operasyonda, içerisinde bulundurulması yasak olan afrodizyak etkili maddelerin bulunduğu tespit edilen kaçak 8 bin 129 cinsel gücü artırıcı enerji içeceği, 120 ıslak mendil, bin 340 gıda takviyeli kapsül, 405 sprey, 176 çikolata, 240 kahve, 158 macun ile 7 bin 600 ilaç ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Piyasa değeri 250 bin lira olduğu bildirilen ürünlere el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.