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Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

250 kişilik mahalleli, uyuşturucu sattıkları ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla bir adam ve kadını darbettikten sonra, kaldıkları evi taşlayıp mahalleden çıkarılmalarını istediler.

İHA | 26.08.2019 - 03:45..
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Merkez Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ç. (43) isimli kadın ve yanındaki S.G. (30) bir grup mahalleli ile tartışmaya başladı.

Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

ÖNCE DARBETTİLER, SONRA TAŞLADILAR

Tartışma sonucunda mahalle sakinleri kadını ve yanındaki adamı darp etmeye başladı. Mahallelinin elinden kurtulan H.Ç. ve S.G. kadına ait apartmanın ikinci katındaki eve girerek kapıyı kilitledi. Bunun üzerine kadına ait evin önünde toplanan yaklaşık 250 kişilik mahalleli fuhuş yapan ve uyuşturucu satan kadının evine taş ile saldırdı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kadına ait evin çevresini koruma altına aldı.

Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti VİDEO

MİLLETVEKİLİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Kalabalığın dağılmamakta ısrar etmesi ve ancak H.Ç. ile S.G.’nin evden çıkarılıp bir daha mahalleye geri dönmemesi üzerine dağılacaklarını belirten mahalleli bölgeye gelen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin tarafından ikna edildi.

Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

YOĞUN GÜVENLİK ALTINDA GÖTÜRÜLDÜLER

Vatandaşların ikna edilerek dağıtılmasının ardından, kavgada yaralanan H.Ç. ile S.G. polisin yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarılarak, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ayrıca H.Ç’nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve bir çok suçtan da kaydı bulunduğu öğrenildi.

Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

"MAHALLEMİZDE UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İSTEMİYORUZ"

H.Ç. isimli kadını mahallede istemediklerini belirten Recep Güven, “Bu kadın 3 senedir burada oturuyor fuhuş yapıyor ve uyuşturucu satıyor. Ev babasının üzerine olduğu için mahalleden Bu çıkartamıyoruz. Bu bayan 20 gün önce cezaevinden çıktı. Daha önce bizim çocuklarımız mahallede rahat rahat gezerken bu gün çocuklarımızı sokağa çıkartamıyoruz. Niye çıkartamıyoruz çünkü bu mahalleye uyuşturucu almaya geliyorlar. Bu gün yine bir uyuşturucu satıcısı ile gelmiş esnafı tehdit etmiş bizde bütün mahalle sakinleri olarak toplandık bu kadını istemiyoruz. Mahallemizde uyuşturucu ve fuhuş yapılmasını istemiyoruz. 1 aile binlerce ailenin huzurunu bozuyor” dedi.

Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

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