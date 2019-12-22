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Bursa'da 29 gündür kayıp olan kadın ölü olarak bulundu

Bursa'da dolaşmak için evinden ayrılan 82 yaşındaki yaşlı kadının 29 gün sonra ormanda cesedi bulundu.

İHA | 22.12.2019 - 21:42..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı tarihi Cumalıkızık Köyü'nde meydana gelen olayda, 29 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrılan Nazmiye Y.'nin eve geri dönmemesinden şüphelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

29 GÜN SONRA BULUNDU

Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı arama çalışmalarında bir ize rastlanmazken, yaşlı kadının gidebileceği tarla ve dere kenarları da köylüler tarafından kontrol edildi. Devam eden arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadının cesedi bulundu. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın olayla alakalı tahkikatı devam ediyor.

Bursa'da 29 gündür kayıp olan kadın ölü olarak bulundu

Bursa'da 29 gündür kayıp olan kadın ölü olarak bulundu

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