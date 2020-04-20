Bursa'da 3 hasta koronavirüsü yendi

Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, koronavirüs salgını nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve testleri pozitif çıkan 64 yaşındaki kadın ile 35 yaşındaki erkek hasta tedavi altına alındı.

3 KİŞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Hastanede 10 günlük tedavilerinin ardından sağlık durumlarının iyiye gitmesiyle iki hasta taburcu edildi.

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan Oğuzhan Kanat ise ani ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Kanat, 6 gün boyunca tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

"EVDE KAL" UYARILARINDA BULUNDU

Kanat, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları, sağlık personellerinin uyarılarını dikkate almalarını ve sigara gibi tütün mamullerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Tedavi olan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.