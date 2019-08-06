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Bursa'da 30 hektarlık alan yandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan ve 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 30 hektarlık alan zarar gördü.

DHA | 06.08.2019 - 13:07..
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Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında 5 farklı noktada başlayan yangın; 7 helikopter, 70 arazöz, 35 itfaiye aracı, 30 su tankeri ve 350 kişilik ekibin müdahalesi ile saat 21.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Bursa'da 30 hektarlık alan yandı

HAVA KARARINCA HELİKOPTERLER UÇUŞ YAPAMADI

Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri uçuş yapamazken, karadan soğutma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 helikopter, yangın bölgesine gelerek soğutma çalışmalarına destek verdi.

Bursa'da 30 hektarlık alan yandı

SABOTAJ ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Çivili Mahallesi ve Yılanlı bölgesi olarak bilenen alanda 3 kilometrelik bölgede, 5 farklı noktada başladığı öğrenilen yangın, rüzgarın da etkisiyle 12 farklı noktada devam etti. Yangının 5 farklı noktada başlaması, 'sabotaj' iddialarını ortaya çıkardı. Bursa Valiliği ve İl Jandarma Komutlanığı ekipleri, bölgenin 'kasten yakılma' ihtimalini araştırırken, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da 30 hektarlık alan yandı

30 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte inceleme helikopteri ile bölgeye geldi. Ekipler, ilk belirlemelere göre 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü ancak yangının 12 farklı noktaya yayılmasından dolayı, henüz kesin tespit yapamadıklarını belirtti. Bursa Valiliği, yapılan tespit çalışmalarının ardından kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

Bursa'da 30 hektarlık alan yandı

GECE BOYU NÖBET VE SOĞUTMA ÇALIŞMASI

12 farklı noktada süren orman yangını, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kütahya, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen destek ekipler, yangının yeniden başlama tehlikesine karşın gece boyu bölgede hem nöbet tuttu hem de soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Bursa'da 30 hektarlık alan yandı

ZARAR GÖREN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan ilk belirlemelere göre 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bölge, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, birçok farklı noktadaki ağaçların yandığı, yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Bursa'da 30 hektarlık alan yandı

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