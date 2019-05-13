1 Riva, Galatasaray'a kazandırıyor Riva'nın ilk etabı olan Düşler Vadisi projesinde şu ana kadar yüzde 30 civarında satış gerçekleşti.

2 Filistin'e yardım kampanyası AFAD ve UNRWA (Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı) bu özel zaman diliminde Filistinli kardeşlerimize destek olabilmek amacıyla, yeni bir yardım kampanyası başlatıyor.

3 HDP'den CHP'ye: Öcalan konusunda fikrinizi söyleyin HDP, CHP'den Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle görüşebilme hakkının olduğunu söylemesini istiyor.

4 Anket şirketlerinin İstanbul öngörüsü İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından, gündemi değerlendiren anket şirketleri, adayların oylarında belirgin bir değişiklik olup olmayacağını irdeledi.

5 İstanbul Havalimanı konut fiyatlarını artırdı İstanbul Havalimanı'nın hizmete sunulmasının ardından 4 ilçede konut fiyatları artış gösterdi.

6 Bursa'da 4 gencin bulunduğu araç hurdaya döndü: 1 yaralı 4 gencin içinde olduğu araç, park halindeki araca çarptı hurdaya dönen araçta 1 kişi yaralandı.