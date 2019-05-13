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Bursa'da 4 gencin bulunduğu araç hurdaya döndü: 1 yaralı

4 gencin içinde olduğu araç, park halindeki araca çarptı hurdaya dönen araçta 1 kişi yaralandı.

İHA | 13.05.2019 - 13:10..
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Kaza, Ankara - Bursa otoyolu Duaçınarı metro istasyonu mevkinde gerçekleşti.

1 KİŞİ YARALANDI, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

İçinde 4 gencin bulunduğu Furkan A idaresindeki 57 AU 569 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 77 BL 044 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobil, hurdaya dönerken araçta bulunan Mert D. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan genç çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra gençlerin, şoku uzun süre üzerinden atamadığı görüldü.

Bursa'da 4 gencin bulunduğu araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Bursa'da 4 gencin bulunduğu araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Bursa'da 4 gencin bulunduğu araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Bursa'da 4 gencin bulunduğu araç hurdaya döndü: 1 yaralı

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