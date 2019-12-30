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Bursa'da 4 kişi soba gazından zehirlendi

İnegöl ilçesinde, lodos nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 1'i çocuk 4 kişilik Suriyeli aile hastaneye kaldırıldı.

DHA | 30.12.2019 - 23:36..
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İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde evlerini ısıtmak için lodoslu havada sobayı yakan Suriyeli Attavil ailesi, bir süre sonra uykuya daldı. Bir süre sonra iddiaya göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Kasel Attavil (25) nefes almakta güçlük çekince uyandı.

Bursa'da 4 kişi soba gazından zehirlendi

4 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kasel Attavil ailesini uyandırarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasel Attavil, Kasel M.Sraj Eddin Altavil (21), Sara Altavil (16) ve Sadıl Altavil'i (4) İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'da 4 kişi soba gazından zehirlendi

Bursa'da 4 kişi soba gazından zehirlendi

Bursa'da 4 kişi soba gazından zehirlendi

Bursa'da 4 kişi soba gazından zehirlendi

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