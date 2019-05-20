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Bursa'da 4 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı

İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan, hayatını kaybetti.

İHA | 20.05.2019 - 14:59..
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Bursa Huzur Mahallesi 12 Sokak’ta meydana gelen olayda, sokak üzerinde seyir halinde olan Yaşar Y. yönetimindeki halk otobüsü, sürücünün yolcularla ilgilendiği esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan’ın üzerinden geçti.

KAZA ANI OTOBÜSÜN KAMERASINA YANSIDI

Küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği kaza anı ise saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.

Bursa'da 4 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı VİDEO

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kamera kayıtlarında olayın, sürücünün araç içerisinde bir yolcuya cevap vermek için kafasını çevirmesiyle meydana geldiği görülüyor. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yasin Ensar Dayan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'da 4 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı

Bursa'da 4 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı

Bursa'da 4 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı


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