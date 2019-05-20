Bursa Huzur Mahallesi 12 Sokak’ta meydana gelen olayda, sokak üzerinde seyir halinde olan Yaşar Y. yönetimindeki halk otobüsü, sürücünün yolcularla ilgilendiği esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan’ın üzerinden geçti.
KAZA ANI OTOBÜSÜN KAMERASINA YANSIDI
Küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği kaza anı ise saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı VİDEO
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Kamera kayıtlarında olayın, sürücünün araç içerisinde bir yolcuya cevap vermek için kafasını çevirmesiyle meydana geldiği görülüyor. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yasin Ensar Dayan, gözyaşları arasında toprağa verildi.