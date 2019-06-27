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Bursa'da 40 büyükbaşın bulunduğu ahırda yangın çıktı

Ahırdaki hayvanlar kurtarılırken, 300 balya saman ve 10 ton buğday ise yanarak kül oldu.

DHA | 27.06.2019 - 21:20..
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangın büyükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu.

Sabahattin Karanfil’e (57) ait hayvanların bulunduğu ahırın samanlık bölümünde çıkan yangının neden bilinmiyor.

ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ahırda bulunan hayvanlar tahliye edildi. 300 balya saman ve 10 ton buğdayın yanarak kül olduğu yangında, tarım aletleri de kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Bursa'da 40 büyükbaşın bulunduğu ahırda yangın çıktı

Bursa'da 40 büyükbaşın bulunduğu ahırda yangın çıktı

Bursa'da 40 büyükbaşın bulunduğu ahırda yangın çıktı

Bursa'da 40 büyükbaşın bulunduğu ahırda yangın çıktı

Bursa'da 40 büyükbaşın bulunduğu ahırda yangın çıktı

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