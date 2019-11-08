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Bursa'da 5 kişi polise ateş açtı

Bursa’da narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 kişi uzun süren kovalamacanın ardından kaçamayacağını anlayınca polisle silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada 1 polis yaralandı.

İHA | 08.11.2019 - 07:47..
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Bursa’nın Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde gece saatlerinde narkotik polisi ekiplerinin dur ihtarına uymayan 5 kişi otomobilleri ile kaçmaya başladı.

Bursa'da 5 kişi polise ateş açtı

BENZİN İSTASYONUNDA SIKIŞINCA ATEŞ AÇTILAR

Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından şüpheli 5 kişi benzin istasyonunda sıkışınca kaçmak için polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerinde bulunan Ersin Yarar isimli 1 polis bacağından yaralandı. Şüpheli 5 kişiden 4’ü otomobil ile kaçarken Ferhat U. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına aldı.

Bursa'da 5 kişi polise ateş açtı

4 KİŞİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri kendilerine ateş açan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da 5 kişi polise ateş açtı

Bursa'da 5 kişi polise ateş açtı

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