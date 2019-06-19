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Bursa'da 50 yıllık eşini öldürdü

50 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldüren 80 yaşındaki adama 20 yıl hapis cezası verildi.

İHA | 19.06.2019 - 09:36..
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Bursa'nın Yıldırım'a bağlı Teferrüç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında geçen tartışma sonrasında Kasım K. (80), 2 çocuk annesi 50 yıllık eşi Fatma K.'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

"KENDİME GELDİĞİMDE KARIMI KANLAR İÇİNDE YATARKEN GÖRDÜM"

Kasım K., Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Hakim bey, 80 yaşında, şeker hastası olan birisiyim. Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi. Kime gideceksin, diye sorduğumda '6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor. Söylemiyorum işte' deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim. Zaten durumun farkına vardığımda gidip, polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım" dedi.

Bursa'da 80 yaşındaki adam 50 yıllık eşini öldürdü VİDEO


"KEŞKE O BENİ ÖLDÜRSEYDİ"

Mahkemece son sözü sorulan sanık Kasım K., “Çok pişmanım, keşke o beni öldürseydi” diye konuştu.

Bursa'da 50 yıllık eşini öldürdü

20 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra açıkladığı kararda, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet, sonra oy çocukluğuyla 'iyi hal indirimi' uygulayarak, 20 yıl hapis cezası verdi. Kararı öğrenen Kasım Korur, “Adalet ne derse boynum kıldan incedir” açıklamasını yaptı.

Bursa'da 50 yıllık eşini öldürdü

Bursa'da 50 yıllık eşini öldürdü

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