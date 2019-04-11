Bursa'da 6 araç birbirine girdi: 2'si ağır, 8 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ankara- İzmir çevre yolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi.

DURAN ARACA ÇARPIP KAÇTI

İzmir yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 43 AS 057 plakalı hafif ticari araç, Hasan G.'nin (34) arız ayapınca yol kenarına durdurduğu 16 TC 088 plakalı otomobile çarptı. Savrulup, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı. Bu sırada arkadan gelen 4 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada, 8 kişi yaralandı.

DURUMU AĞIR YARALILAR VAR

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan G. ve Murat B., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, diğerlerine olay yerinde müdahale edildi.

Kaza nedeniyle kapanan çevre yolunun İzmir yönü, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

















