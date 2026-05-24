Bursa'da 6 yaşındaki Hasan iş makinesi kullanıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Hasan Efe Dikçal, bütün ezberleri bozdu...

Oyuncağı ile oynar gibi dev iş makinesini kullanan Efe Dikçal, hurda ve kağıt depolama işlerinde iş makinesi kullanıyor.

RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Gayet sakin bir şekilde iş makinelerini kullanan 6 yaşındaki çocuğun rahatlığı ise dikkatlerden kaçmadı.

"BU İŞİ ÇOK SEVİYORUM"

Tıpkı bilgisayar başında joystick (oyun kumandası) ile oynar gibi iş makinesini kumanda ederek kullanan Hasan Efe, "Bu işi çok seviyorum, sabah erkenden uyanıp babamla işe gitmek için sabırsızlanıyorum. Büyüdüğümde vinç operatörü olmak istiyorum." dedi.

2 OĞLUNA DA GÖSTERDİ

Geri dönüşüm firmasının sahibi baba Serdal Dikçal ise 2 oğluna da iş makinelerini kullandırdığını, şimdiden eğitim verdiğini ifade etti.